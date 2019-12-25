Посол России в Германии выступил за скорейший запуск "Северного потока-2"

Он отметил, что никому не нужна искусственная задержка ввода в эксплуатацию газопровода.

Посол России в Германии Сергей Нечаев призвал к скорейшему запуску газопровода "Северный поток-2". Он подчеркнул, что довольно обнадеживающе звучит нынешняя риторика Берлина по данному вопросу. Об этом сообщает агентство DPA.

Нечав отметил, что никому не нужна искусственная задержка ввода в эксплуатацию газопровода. По этой причине дипломат рассчитывает, что немецкие политики в лице нового правительства "прагматично и в интересах потребителей" отнесутся к проекту.

Я слышу от нового федерального правительства, что это проект частного сектора, который не должен быть связан с политикой. Мы никому не верим на слово. Но мы принимаем это к сведению. Мы очень надеемся, что доведем проект до конца. От этого выиграют все. Сергей Нечаев, посол России в Германии

Ранее мы писали, что Минтруд предложил ПФР вести учет нуждающихся в соцподдержке россиян.

Фото: pixabay