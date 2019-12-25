СМИ: Минтруд предложил ПФР вести учет нуждающихся в соцподдержке россиян

В организацию процесса планируют включить МВД, Росреестр, ФНС и другие ведомства.

Минтруд России предложил Пенсионному фонду вести учет нуждающихся в социальной поддержке граждан страны. Об этом пишет издание "Известия". Если инициатива будет одобрена, то, начиная с 1 января 2023 года, ПФР начнет искать россиян с низкими доходами и предлагать им обратиться за помощью.

Заниматься поисками таких людей планируют на основе данных, полученных по каналам межведомственного взаимодействия, например, через Федеральную налоговую службу, Министерство внутренних дел и Росреестр.

Финансовое положение россиян, находящихся в трудной ситуации, предлагается оценивать, учитывая доход и имущество всех членов семьи. В том случае если люди живут на средства ниже прожиточного минимума на человека, то фонд будет делать запрос в другие ведомства для проведения комплексной оценки. Затем нуждающимся ПФР будет сам предлагать помощь.

Ранее сообщалось, что в России с 1 января изменится порядок выплаты пенсий.

Фото: pixabay.com