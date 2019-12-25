Эксперты прокомментировали удары ВС РФ по цехам заводов в Запорожье

Как подчеркнули на Telegram-канале "Мейстер", даже непрофильные промышленные предприятия на Украине активно используются для обслуживания боевой техники.

Как следует из сообщения Минобороны, российские военнослужащие нанесли ракетные удары по нескольким цехам предприятия "Мотор Сич" и моторостроительного завода "Ивченко-Прогресс" в Запорожье. В связи с этим, авторы Telegram-канала "Мейстер" проанализировали роль украинской промышленности в ходе спецоперации.

Как подчеркнули эксперты, подобные заводы в текущем конфликте представляют интерес для разных субъектов мировой и региональной политики. Однако основной причиной ударов со стороны ВС РФ стало использование многих, даже непрофильных заводов Украины, для ремонта и обслуживания боевой техники, которую в дальнейшем используют солдаты ВСУ.

Учитывая активизировавшееся российское наступление на Донбассе это может говорить о приближающихся больших изменениях хода операции в целом. считают авторы Telegram-канала "Мейстер"

Ранее эксперты оценили решение премьера Венгрии Орбана об объявлении ЧП в стране

Фото: Минобороны РФ (скрин из видео)