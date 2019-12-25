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Эксперты прокомментировали удары ВС РФ по цехам заводов в Запорожье
Сегодня, 13:35
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Эксперты прокомментировали удары ВС РФ по цехам заводов в Запорожье

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Как подчеркнули на Telegram-канале "Мейстер", даже непрофильные промышленные предприятия на Украине активно используются для обслуживания боевой техники.

Как следует из сообщения Минобороны, российские военнослужащие нанесли ракетные удары по нескольким цехам  предприятия "Мотор Сич" и моторостроительного завода  "Ивченко-Прогресс" в Запорожье. В связи с этим, авторы Telegram-канала "Мейстер" проанализировали роль украинской промышленности в ходе спецоперации.

Как подчеркнули эксперты, подобные заводы в текущем конфликте представляют интерес для разных субъектов мировой и региональной политики. Однако основной причиной ударов со стороны ВС РФ стало использование многих, даже непрофильных заводов Украины, для ремонта и обслуживания боевой техники, которую в дальнейшем используют солдаты ВСУ.

Учитывая активизировавшееся российское наступление на Донбассе это может говорить о приближающихся больших изменениях хода операции в целом.

считают авторы Telegram-канала "Мейстер"

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Фото: Минобороны РФ (скрин из видео)

 

Теги: мейстер, мнение экспертов, российские войска, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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