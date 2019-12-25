Эксперты оценили решение премьера Венгрии Орбана об объявлении ЧП в стране

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил в стране режим ЧП в связи с ситуацией на Украине. Ситуацию прокомментировали авторы Telegram-канала "Мейстер".
По оценке экспертов, предпринятый политиком шаг может оказаться далекоидущим - не только из-за внутриполитических событий в Венгрии на фоне ухудшения состояния экономики, но из-за возможного вмешательства Будапешта в украинский вопрос.
Как отмечают на канале, в этом случае причины может быть две. Они связаны с жизнями граждан страны и предполагаемым вторжением польских войск на территории Украины, населенные этническими мадьярами. Все это может послужить аргументами для объяснения наступившего в стране кризиса.
Ранее эксперты прокомментировали заявления Майи Санду.
Фото: aa.com.tr
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