Эксперты оценили решение премьера Венгрии Орбана об объявлении ЧП в стране

Политик пошел на такой шаг в связи с ситуацией на Украине. Авторы Telegram-канала "Мейстер" уверены, что текущая обстановка может затронуть граждан страны.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил в стране режим ЧП в связи с ситуацией на Украине. Ситуацию прокомментировали авторы Telegram-канала "Мейстер".

По оценке экспертов, предпринятый политиком шаг может оказаться далекоидущим - не только из-за внутриполитических событий в Венгрии на фоне ухудшения состояния экономики, но из-за возможного вмешательства Будапешта в украинский вопрос.

Как отмечают на канале, в этом случае причины может быть две. Они связаны с жизнями граждан страны и предполагаемым вторжением польских войск на территории Украины, населенные этническими мадьярами. Все это может послужить аргументами для объяснения наступившего в стране кризиса.

Ранее эксперты прокомментировали заявления Майи Санду.

Фото: aa.com.tr