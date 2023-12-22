Байден "увидел" в Белом доме главу Минздрава, которого там не было

Лидер США попал в очередной конфуз в Вашингтоне.

Американский президент Джо Байден увидел на торжественном мероприятии в Белом доме руководителя национального министерства в сфере здравоохранения Ксавьера Бесерру, которого на самом деле не было на встрече. Известно, что этот чиновник принимал участие в событии только по видеосвязи, а не из зала. Во время своего очередного конфуза перед широкой аудиторией глава государства поблагодарил отсутствовавшего Бесерру за его работу по защите репродуктивных прав женщин.

Байден напугал американских рабочих странной шуткой: есть код, позволяющий взорвать мир.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости США