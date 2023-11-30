Байден напугал американских рабочих странной шуткой: есть код, позволяющий взорвать мир

Американский президент Джо Байден, которого журналисты часто "ловят" на всевозможных оговорках и странных публичных высказываниях, попал в очередной конфуз. Политик поразил мировую общественность очередным заявлением, вызывающем беспокойство. Инцидент произошел во время встречи главы государства с местными рабочими на заводе. Гость рассказал о существовании некоего кода, который якобы способен взорвать весь мир. Таким образом спикер прокомментировал то, что один из сотрудников предприятия держал в руках фабричное оборудование.
Знаешь, у моего морского пехотинца есть код, позволяющий взорвать мир, у тебя же не ядерное оружие?
Джо Байден, президент США
Байден по ошибке назвал Харрис президентом США.
Фото и видео: Telegram / Kremlin_Russian
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