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Байден напугал американских рабочих странной шуткой: есть код, позволяющий взорвать мир

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Глава США рассказал об опасном "коде", которым обладает Вашингтон.

Американский президент Джо Байден, которого журналисты часто "ловят" на всевозможных оговорках и странных публичных высказываниях, попал в очередной конфуз. Политик поразил мировую общественность очередным заявлением, вызывающем беспокойство. Инцидент произошел во время встречи главы государства с местными рабочими на заводе. Гость рассказал о существовании некоего кода, который якобы способен взорвать весь мир. Таким образом спикер прокомментировал то, что один из сотрудников предприятия держал в руках фабричное оборудование.

Знаешь, у моего морского пехотинца есть код, позволяющий взорвать мир, у тебя же не ядерное оружие?

Джо Байден, президент США

Байден по ошибке назвал Харрис президентом США.

Фото и видео: Telegram / Kremlin_Russian

Теги: джо байден, конфуз
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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