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Байден по ошибке назвал Харрис президентом США

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Глава Белого дома провел встречу с хоккеистами "Вегаса".

Президент США Джо Байден по ошибке назвал вице-президента Камалу Харрис американским лидером. Инцидент произошел на встрече с хоккеистами "Вегаса" в Белом доме.

Байден встретился с обладателями Кубка Стэнли, который был ими завоеван по итогам сезона 2022/23. Во время своей речи глава Белого дома допустил оговорку.

Президент Харрис здесь, чтобы убедиться, что мы все правильно делаем.

Джо Байден, президент США

Ранее мы сообщали, что Байдену потребовалась помощь караула в День ветеранов.

Видео: YouTube / CBS News

Теги: джо байден, камала харрис, оговорка, президент сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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