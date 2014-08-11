Байден по ошибке назвал Харрис президентом США

Глава Белого дома провел встречу с хоккеистами "Вегаса".

Президент США Джо Байден по ошибке назвал вице-президента Камалу Харрис американским лидером. Инцидент произошел на встрече с хоккеистами "Вегаса" в Белом доме.

Байден встретился с обладателями Кубка Стэнли, который был ими завоеван по итогам сезона 2022/23. Во время своей речи глава Белого дома допустил оговорку.

Президент Харрис здесь, чтобы убедиться, что мы все правильно делаем. Джо Байден, президент США

Ранее мы сообщали, что Байдену потребовалась помощь караула в День ветеранов.

Видео: YouTube / CBS News