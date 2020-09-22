NYP: Байдену потребовалась помощь караула в День ветеранов

Президент США не смог сориентироваться, куда ему идти.

Президенту США Джо Байдену потребовалась помощь караула в День ветеранов. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел 11 ноября во время церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного солдата на Арлингтонском национальном кладбище. Глава Белого дома перекрестился перед венком и хотел вернуться на свое место, однако не смог сориентироваться, куда ему идти.

Стоящему рядом военнослужащему пришлось помочь Байдену и направить того к вице-президенту США Камале Харрис. Также в New York Post отметили, что Харрис и находившийся рядом с ней секретарь американского лидера по делам ветеранов Денис Макдоноу "еле сдерживали улыбки, пока президент колебался".

Ранее Лавров прокомментировал слова Байдена об Украине.

Видео: YouTube / New York Post