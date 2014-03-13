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Лавров прокомментировал слова Байдена об Украине

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По словам президента США, Украина может вернуть утраченные территории.

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал слова президента США Джо Байдена об Украине. Об этом он заявил в интервью журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.

Министра иностранных дел попросили высказать мнение о недавнем заявлении координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби. Тот заявил, что Байден верит в способность Украины вернуть утраченные территории.

Блажен, кто верует. У нас так в народе говорят.

Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее Лавров заявил о формировании неподконтрольного Западу механизма торговли.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН

Теги: джо байден, мид россии, президент сша, сергей лавров, украина
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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