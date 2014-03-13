Лавров прокомментировал слова Байдена об Украине

По словам президента США, Украина может вернуть утраченные территории.

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал слова президента США Джо Байдена об Украине. Об этом он заявил в интервью журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.

Министра иностранных дел попросили высказать мнение о недавнем заявлении координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби. Тот заявил, что Байден верит в способность Украины вернуть утраченные территории.

Блажен, кто верует. У нас так в народе говорят. Сергей Лавров, глава МИД России

Ранее Лавров заявил о формировании неподконтрольного Западу механизма торговли.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН