Лавров прокомментировал слова Байдена об Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал слова президента США Джо Байдена об Украине. Об этом он заявил в интервью журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.
Министра иностранных дел попросили высказать мнение о недавнем заявлении координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби. Тот заявил, что Байден верит в способность Украины вернуть утраченные территории.
Блажен, кто верует. У нас так в народе говорят.
Сергей Лавров, глава МИД России
Ранее Лавров заявил о формировании неподконтрольного Западу механизма торговли.
Видео: Telegram / ЗАРУБИН
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