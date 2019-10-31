Байден усомнился в данных Палестины о числе погибших в Газе

Глава США оценил сведения о жертвах и раненых в палестинском анклаве.

Американский президент Джо Байден заявил прессе, что не доверяет данным палестинских властей о количестве жертв в секторе Газа. Однако глава государства не сомневается в том, что там гибнут мирные жители. Соответствующее заявление политик сделал во время совместной пресс-конференции в Вашингтоне, в которой глава Белого дома участвовал с австралийским премьер-министром Энтони Альбанезе.

Я не знаю, говорят ли палестинцы правду о том, сколько людей убиты. Я уверен, что это происходит, такова цена ведения войны. Джо Байден, президент США

Ранее информационное агентство Ассошиэйтед Пресс цитировало данные министерства здравоохранения сектора Газа, согласно которым от израильских бомбежек с 7 октября погибло свыше 5,7 тысячи человек, включая 2,3 тысячи детей. Лидер Белого дома отметил, что еврейскому государству требуется проявить невероятную осторожность и сосредоточиться на преследовании радикалов ХАМАС, которые развязали военные действия против Израиля.

Байден заявил, что не просил Израиль повременить с наземной операцией в Газе.

Фото и видео: Белый дом