Байден заявил, что не просил Израиль повременить с наземной операцией в Газе

Глава США оценил обстановку в палестинском анклаве.

Американский президент Джо Байден заверил журналистов в том, что не просил израильское руководство не проводить наземную операцию в секторе Газа до того момента, пока еврейским властям не удастся освободить удерживаемых там заложников. Сейчас мировое сообщество подозревает, что радикальное движение ХАМАС удерживает несколько сотен пленных, среди которых есть граждане США и РФ.

Нет, я этого не просил. Я лишь говорил о том, что если будет возможно безопасным образом освободить этих людей, то это следует сделать. Джо Байден, президент США

Лидер Белого дома заметил, что ЦАХАЛ (армия Израиля) должен действовать в соответствии с правилами ведения войны во время операций на территории палестинского анклава, а также сделать все необходимое для защиты мирного населения. Джо Байден подчеркнул, что сейчас боевики ХАМАСа прячутся за палестинскими мирными жителями, что он счел "подлым, трусливым и неудивительным" поведением. Он вновь сообщил, что администрация в Вашингтоне готова обеспечить Израилю требуемым вооружением для самообороны против ХАМАС.

Байден считает, что обсуждать прекращение огня можно после освобождения ХАМАС заложников.

Фото и видео: Белый дом