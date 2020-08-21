Байден согласился баллотироваться в президенты США от демократов

Джо Байден согласился баллотироваться в президенты США от демократической партии. Заявление он сделал в эфире виртуального съезда демократов.
Я горд быть демократом и для меня большая честь принять эту номинацию в президенты США.
Джо Байден, кандидат в президенты США
Он заявил, что в случае своей победы сможет преодолеть в Штатах "эпоху тьмы". Во тьму, по мнению Байдена, страну загнал действующий президент.
Также он заявил, что не потерпит "российских наград за головы американских солдат". Так он прокомментировал утверждения американских СМИ о том, что российская разведка якобы предлагала боевикам деньги за нападение на американских военных в Афганистане.
Выборы президента США назначены на 3 ноября.
Ранее в США встревожены информацией о возможном отравлении Алексея Навального.
Видео: YouTube / Joe Biden
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