Байден рассчитывает поговорить с Си Цзиньпином осенью

Глава США рассказал о конкуренции Вашингтона и Пекином.

Американский президент Джо Байден рассчитывает поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином осенью текущего года. Соответствующее заявление политик сделал в рамках совместной пресс-конференции лидера Белого дома, в которой также приняли участие премьер-министр Японии Фумио Кисида и президента Республики Корея Юн Сок Ёль по результатам трехсторонней встречи, организованной в загородной резиденции лидера США в Кэмп-Дэвиде штата Мэриленда под Вашингтоном.

Я рассчитываю и надеюсь продолжить этой осенью наш разговор на Бали. Таковы мои ожидания...ы побеждаем при любой конкуренции. Джо Байден, президент США

Напомним, что последняя рабочая встреча Байдена и Си Цзиньпина состоялась 14 ноября 2022 года на Бали. Мероприятие длилось более трех с половиной часов.

Байден заявил, что США постоянно работают с Украиной над поиском мирного урегулирования.

Фото и видео: Белый дом