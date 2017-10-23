Байден заявил, что США постоянно работают с Украиной над поиском мирного урегулирования

Глава США сравнил украинский кризис с ситуацией между КНР и Тайванем.

Американская администрация постоянно работает с представителями киевского режима для поиска путей урегулирования конфликта на основе "формулы мира", представленной ранее украинским президентом Владимиром Зеленским. Соответствующее заявление лидер Белого дома Джо Байден сделал в рамках совместной пресс-конференции, в которой также приняли участие премьер-министр Японии Фумио Кисида и президента Республики Корея Юн Сок Ёль по результатам трехсторонней встречи, организованной в загородной резиденции лидера США в Кэмп-Дэвиде штата Мэриленда под Вашингтоном.

Что касается мира, то мы все его хотим. Украинцы хотят его больше всего. Моя команда тесно работает с командой президента Зеленского по формуле мира и по принципу "ничего об Украине без Украины". Мы встречаемся с ними постоянно. Джо Байден, президент США

Политик добавил, что власти США в ситуации вокруг Украины не могли действовать иначе. Джо Байден пояснил, что если бы Вашингтон молчал по поводу Украины, то это могло бы стать сигналом для Китая в отношении Тайваня.

Байден заявил, что ему не пришлось уговаривать руководство Японии помогать Украине.

Фото и видео: Белый дом