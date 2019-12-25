Байден провел встречу с постпредами входящих в Совбез ООН государств

Россию на онлайн-заседании представляла Анна Евстигнеева.

Американский президент Джо Байден провел встречу с постоянными представителями входящих в Совет Безопасности ООН государств. Мероприятие состоялось в онлайн-формате. Об этом говорится на официальном сайте Белого дома.

Президент снова подчеркнул важность работы с международными партнёрами и через многосторонние институты, направленной на преодоление пандемии, улучшение мировой безопасности в сфере здравоохранения. пресс-релиз администрации США

Американский лидер призвал государства сплотиться в действиях по ряду региональных кризисов. Он привел в пример конфликты, зафиксированные на территории Сирии, Мьянмы, Эфиопии, Ливии, Сирии и Йемене. Российский делегат при СБ ООН Дмитрий Полянский в Twitter-аккаунте написал о том, что Москва на данной встрече была презентована заместителем постпреда Анной Евстигнеевой.

Байден снова назвал Камалу Харрис президентом США.

Фото: Белый дом