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Байден снова назвал Камалу Харрис президентом США
Сегодня, 8:16
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lesjasap

Байден снова назвал Камалу Харрис президентом США

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В момент оговорки политик говорил о темпах вакцинации в США.

Американский лидер Джо Байден снова назвал Камалу Харрис президентом США. Такое заявление политик сделал в общении с журналистами местного телеканала Fox News. В момент оговорки глава Белого дома говорит об успехах прививочной кампании.

Когда президент Харрис и я…

Джо Байден, президент США

Напомним, что еще до победы действующей администрации США, сама Камала Харрис во время обсуждения планов в случае победы Джо Байдена оговорилась, назвав ее "администрацией Харрис". По мнению экспертов, оговорка вице-президента могла говорить о недееспособности 78-летнего Байдена. Если политик решит досрочно прекратить свои полномочия, то пост главы перейдет вице-президенту.

Байден заявил, что решение о выводе войск из Афганистана пока окончательно не принято.

Фото: Pixabay.com

Теги: джо байден, камала харрис
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

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