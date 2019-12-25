Американский лидер Джо Байден снова назвал Камалу Харрис президентом США. Такое заявление политик сделал в общении с журналистами местного телеканала Fox News. В момент оговорки глава Белого дома говорит об успехах прививочной кампании.
Когда президент Харрис и я…
Джо Байден, президент США
Напомним, что еще до победы действующей администрации США, сама Камала Харрис во время обсуждения планов в случае победы Джо Байдена оговорилась, назвав ее "администрацией Харрис". По мнению экспертов, оговорка вице-президента могла говорить о недееспособности 78-летнего Байдена. Если политик решит досрочно прекратить свои полномочия, то пост главы перейдет вице-президенту.
Байден заявил, что решение о выводе войск из Афганистана пока окончательно не принято.
Фото: Pixabay.com
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