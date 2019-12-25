В момент оговорки политик говорил о темпах вакцинации в США.

Американский лидер Джо Байден снова назвал Камалу Харрис президентом США. Такое заявление политик сделал в общении с журналистами местного телеканала Fox News. В момент оговорки глава Белого дома говорит об успехах прививочной кампании.

Когда президент Харрис и я… Джо Байден, президент США

Напомним, что еще до победы действующей администрации США, сама Камала Харрис во время обсуждения планов в случае победы Джо Байдена оговорилась, назвав ее "администрацией Харрис". По мнению экспертов, оговорка вице-президента могла говорить о недееспособности 78-летнего Байдена. Если политик решит досрочно прекратить свои полномочия, то пост главы перейдет вице-президенту.

Байден заявил, что решение о выводе войск из Афганистана пока окончательно не принято.

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