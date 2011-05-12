Байден пройдет регулярный медосмотр в ближайшие месяцы

Итоги медосмотра американского президента будут обнародованы публично.

Американский президент Джо Байден пройдет регулярный медицинский осмотр в ближайшие месяцы, после чего будет обнародованы его результаты. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель американской администрации Карин Жан-Пьер. Чиновница добавила, что в настоящее время лидер Белого дома здоров. Такие образом она прокомментировала информацию о недавнем 80-летии политика.

Президент по-прежнему ведет активный образ жизни. В ближайшие месяцы у него будет медосмотр, и результаты будут опубликованы, как это и было в прошлом году. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

В Белом доме пояснили, что что не могут назвать конкретные сроки, в которые это будет сделано, однако, информация будет донесена до СМИ "прозрачно".

Белый дом: республиканцы заняты "политическими трюками", а не миграционным кризисом.

Фото и видео: Белый дом