Байден пройдет регулярный медосмотр в ближайшие месяцы

Американский президент Джо Байден пройдет регулярный медицинский осмотр в ближайшие месяцы, после чего будет обнародованы его результаты. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель американской администрации Карин Жан-Пьер. Чиновница добавила, что в настоящее время лидер Белого дома здоров. Такие образом она прокомментировала информацию о недавнем 80-летии политика.
Президент по-прежнему ведет активный образ жизни. В ближайшие месяцы у него будет медосмотр, и результаты будут опубликованы, как это и было в прошлом году.
Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома
В Белом доме пояснили, что что не могут назвать конкретные сроки, в которые это будет сделано, однако, информация будет донесена до СМИ "прозрачно".
Белый дом: республиканцы заняты "политическими трюками", а не миграционным кризисом.
Фото и видео: Белый дом
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