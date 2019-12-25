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Байден продлил финансирование правительства США до 3 декабря
Сегодня, 9:09
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Байден продлил финансирование правительства США до 3 декабря

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Документ позволит Вашингтону избежать "шатдауна".

Американский президент Джо Байден продлил финансирование правительства до 3 декабря включительно. Об этом сообщили представители  Белого дома. Ранее документ был одобрен двумя палатами Конгресса США. В нем кроме сведений о финансировании также говорится о выделении дополнительных средств на помощь в ликвидации последствий ЧС по стране, а также поддержке беженцев из Афганистана.

Напомним, что 30 сентября в США заканчивается 2021 финансовый год. До сих пор американские законодатели не смогли согласовать полноценный бюджет на следующий год. В связи с этой ситуацией утверждается директива о продлении финансировании администрации Байдена. Решение по вопросу должно быть принято до 1 октября (по времени Восточного побережья).

Своим указом президент США позволил сотрудникам правительства избежать "шатдауна". В последний раз это случилось 22 декабря 2018 года. Государственные служащие были вынуждены уйти с работы в отпуск на 35 дней.

Джо Байден ревакцинировался от COVID-19 вакциной Pfizer.

Фото: Белый дом

Теги: белый дом, джо байден, финансирования, шатдаун
Категории: Мировые новости, Тема дня, Лента новостей,

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