Джо Байден ревакцинировался от COVID-19 вакциной Pfizer

Президент США Джо Байден 27 сентября получил так называемую бустерную – третью дозу вакцины против коронавируса.
Как проходила вакцинация, показывало телевидение. Медработник засучила рукав Джо Байдену и сделала укол, пока он отвечал на вопросы журналистов.
Получите дозу. Это может спасти вашу жизнь и жизни тех, кто вокруг вас. Это легко и бесплатно.
Джо Байден, президент США
FDA одобрило введение бустерной дозы вакцины Pfizer людям старше 65 лет, а также лицам с высоким риском тяжелых заболеваний.
Ранее глава Pfizer рассказал, когда мир сможет вернуться к обычной жизни после пандемии.
Видео: Youtube/KHOU 11
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