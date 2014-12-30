Джо Байден ревакцинировался от COVID-19 вакциной Pfizer

Он получил бустерную дозу.

Президент США Джо Байден 27 сентября получил так называемую бустерную – третью дозу вакцины против коронавируса.

Как проходила вакцинация, показывало телевидение. Медработник засучила рукав Джо Байдену и сделала укол, пока он отвечал на вопросы журналистов.

Получите дозу. Это может спасти вашу жизнь и жизни тех, кто вокруг вас. Это легко и бесплатно. Джо Байден, президент США

FDA одобрило введение бустерной дозы вакцины Pfizer людям старше 65 лет, а также лицам с высоким риском тяжелых заболеваний.

Ранее глава Pfizer рассказал, когда мир сможет вернуться к обычной жизни после пандемии.

Видео: Youtube/KHOU 11