Глава Pfizer рассказал, когда мир сможет вернуться к обычной жизни после пандемии

Альберт Бурла дал прогноз по регулярной вакцинации населения.

Глава фармацевтической компании Pfizer рассказал, когда мир сможет вернуться к обычной жизни после пандемии. В эфире телеканала ABC генеральный директор фирмы, выпускающей вакцины от коронавируса, Альберт Бурла объяснил, что возвращение к нормальной жизни возможно в течение года. Однако для этого населению придется ежегодно прививаться от ковида.

Я считаю, что мы сможем вернуться к нормальной жизни. Я не думаю, что это означает, что будут появляться новые штаммы. И я не думаю, что мы сможем жить нормальной жизнью без вакцинации. Альберт Бурла, глава Pfizer

Эксперт подчеркнул, что мировое сообщество будет обладать препаратами от коронавируса, которые будут действовать не менее года для профилактики заражения. В ближайшее время компания направит в американское Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов на рассмотрение исследования по вакцине, которое проводилось на пациентах в возрасте от 5 до 11 лет. Тестирование препарата доказало его эффективность и надежность для этой возрастной категории.

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