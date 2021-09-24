Байден сообщил о планах сделать бустерную прививку от COVID-19 и посетовал на возраст

Американскому президенту исполнится 20-го ноября 79 лет.

Президент США Джо Байден сообщил о том, что он собирается сделать бустерную вакцину от коронавируса. Также он добавил, что ему трудно признавать свой возраст. Глава государства выступил с речью в Белом доме на тему борьбы с пандемией.

Ранее Центр по контролю и профилактике заболеваний США рекомендовал жителям страны старше 65 делать бустерную вакцину компании Pfizer. Также рекомендации коснулись тех, кто находится в группе риска.

По словам Байдена, ему трудно признать, что ему уже больше 65, но он намерен сделать бустерную вакцину. Точную дату президент пока не назвал.

Напомним, в России бустерной вакциной является "Спутник Лайт". Недавно к ее производству под Петербургом присоединилась компания Biocad.

Видео: YouTube / Fox Business