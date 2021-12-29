Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину

Президент США оценил уровень угрозы в Киеве из-за напряженности с РФ.

Американский президент Джо Байден призвал граждан США немедленно покинуть территорию Украины. Такое заявление глава государства произнес с эфире местного телеканала NBC. Ранее с соответствующим обращением к американцам выступил Госдепартамент страны. Политики предупредили, что ситуация в Киеве очень быстро может принять "сумасшедший оборот".

Это не то же самое, что иметь дело с террористической организацией. Мы имеем дело с одной из самых крупных армий мира. Это совершенно другая ситуация, и вещи могут быстро стать сумасшедшими. Джо Байден, президент США

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Фото и видео: NBC News