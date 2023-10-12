Байден призвал Иран действовать осторожно в ситуации вокруг Израиля

Глава США поддержал Израиль.

Американсая администрация призывает Иран действовать осторожно в нынешней ситуации с обострением палестино-израильского конфликта на Блжинем Востоке. Соответствующее заявление сделал лидер Белого дома Джо Байден во время выступления на встрече с представителями еврейских общественных организаций США. Таким образом политик прокомментировал текущее обострение в региональном кризисе. Дополнительно он призвал Израиль действовать на основе "правил войны" во время противостояния радикального движения ХАМАС.

Мы дали ясно понять иранцам: будьте осторожны. Это действительно важно, чтобы Израиль со всем гневом и разочарованием... действовал по правилам войны. Джо Байден, президент США

Байден: администрация США запросит у Конгресса средства на помощь Израилю.

Фото и видео: Белый дом