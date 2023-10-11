Байден: администрация США запросит у Конгресса средства на помощь Израилю

В США рассказали о готовности оказать поддержку Иерусалиму.

Американская администрация намерена запросить у Конгресса США денежные средства на оказание экстренной военной помощи Израилю и другим важнейшим партнерам в регионе. Соответствующее заявление в рамках выступления перед журналистами в Вашингтоне сделал президент США Джо Байден. Иностранный политик произнес речь об израильско-павлестинском конфликте.

Мы наращиваем дополнительную военную помощь, включая боеприпасы и ракеты-перехватчики для восполнения"Железный купол". Мы удостоверимся, что Израиль не останется без этих важнейших средств. Моя администрация консультировалась с Конгрессом. Джо Байден, президент США

Лидер Белого дома пояснил, что его помощники в настоящее время поддерживают постоянный контакт с международными партнерами из еврейского государства и с другими партнерами на Ближнем Востоке.

Байден считает, что ХАМАС не отстаивает право палестинцев на самоопределение.

Фото и видео: YouTube / Eyewitness News ABC7NY