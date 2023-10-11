Байден считает, что ХАМАС не отстаивает право палестинцев на самоопределение

Глава США назвал агрессию против Израиля 7 октября "актом чистого зла".

Американский президент Джо Байден считает, что радикальное движение ХАМАС не занимается отстаиванием права палестинцев на самоопределение, а лишь руководствуется исключительно стремлением уничтожить Израиль. Соответствующее заявление лидер Белого дома сделал в ходе выступления в Вашингтоне, посвященного развитию конфликта на Ближнем Востоке между еврейским государством и Палестиной. По мнению политика, ситуация, которая началась утром 7 октября в регионе являлась "актом чистого зла".

У терроризма нет оправдания. <...> ХАМАС не отстаивает права палестинцев на достоинство и самоопределение. Заявленная цель [движения] - это уничтожение Государства Израиль и убийство евреев. Они используют мирных палестинских граждан как щит. Джо Байден, президент США

Джо Байден заметил, что в результате нынешних столкновений погибли 14 американцев.

Байден заявил о готовности США перебросить на Ближний Восток дополнительные военные силы.

Фото и видео: YouTube / Eyewitness News ABC7NY