Байден заявил о готовности США перебросить на Ближний Восток дополнительные военные силы

В США оценили обстановку в региональном конфликте.

В американской администрации готовы при необходимости перебросить на Ближний Восток дополнительные военные силы, а также предостерегают третьи государства от попыток воспользоваться обострением эскалации в регионе. Соответствующее заявление в рамках выступления перед журналистами в Вашингтоне сделал президент США Джо Байден. Политик выступил в Белом доме с речью, посвященной развитию палестино-израильского конфликта.

Мы готовы при необходимости привлечь дополнительные силы. И позвольте мне еще раз сказать: любая страна, любая организация, любой, кто думает о том, чтобы воспользоваться этой ситуацией, у меня одно слово: не надо. Джо Байден, президент США

Лидер США подчеркнул, что напомнил, что из-за эскалации ситуации на Ближнем Востоке власти страны уже перебросили в регион собственный авианосец Gerald Ford, а также усилили присутствие на территории истребительной авиации.

Байден заявил, что обсудил с Зеленским просьбы о военной помощи.

Флто и видео: Белый дом