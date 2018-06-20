Байден заявил, что обсудил с Зеленским просьбы о военной помощи

В Белом доме оценили вероятность отправки ATACMS на Украину.

Американские власти проработали все просьбы лидера киевского режима Владимира Зеленского о военных поставках для Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление сделал глава Белого дома перед журналистами, говоря о перспективах передачи оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства ВСУ.

Я говорил с Зеленским, и все, о чем он просил, мы проработали. Джо Байден, президент США

В настоящее время власти США пока не объявляли о поставках на Украине оперативно-тактических ракет ATACMS дальностью порядка 300 километров, однако местные СМИ пишут о том, что специалисты из Пентагона что они близки к такому решению.

Названы две "путеводные звезды" Байдена в отношении Украины и России.

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