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Названы две "путеводные звезды" Байдена в отношении Украины и России

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В Госдепе США оценили поддержку ВСУ.

Американский лидер Джо Байден с самого начала своего президентского срока следовал за двумя "путеводными звездами", помогая Украине и избегая при этом конфликта с Россией. Соответствующее заявление сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен, публично выступая в Университете Райса. Дипломат из внешнеполитического ведомства уточнил, что Вашингтон большое внимание уделяет не только снабжению Вооруженных сил Украины всем необходимым для сражения, но также и занимается подготовкой солдат армии киевского режима, чтобы бойцы могли использовать западную технику на поле боя.

Одна из них — убедиться в том, что мы делаем все возможное для поддержки Украины и привлечения к этому других стран. А другая — избежать прямого столкновения с Россией, так как потенциально такой конфликт может привести к тому, чего никто не хочет, и что может плохо сказаться на безопасности американцев.

Энтони Блинкен, госсекретарь США

Блинкена в администрации США считают задирой, заявил Салливан.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

Теги: белый дом, всу, госдеп, энтони блинкен
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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