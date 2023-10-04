Названы две "путеводные звезды" Байдена в отношении Украины и России

В Госдепе США оценили поддержку ВСУ.

Американский лидер Джо Байден с самого начала своего президентского срока следовал за двумя "путеводными звездами", помогая Украине и избегая при этом конфликта с Россией. Соответствующее заявление сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен, публично выступая в Университете Райса. Дипломат из внешнеполитического ведомства уточнил, что Вашингтон большое внимание уделяет не только снабжению Вооруженных сил Украины всем необходимым для сражения, но также и занимается подготовкой солдат армии киевского режима, чтобы бойцы могли использовать западную технику на поле боя.

Одна из них — убедиться в том, что мы делаем все возможное для поддержки Украины и привлечения к этому других стран. А другая — избежать прямого столкновения с Россией, так как потенциально такой конфликт может привести к тому, чего никто не хочет, и что может плохо сказаться на безопасности американцев. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Блинкена в администрации США считают задирой, заявил Салливан.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State