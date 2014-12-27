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Байден: применение Россией химоружия на Украине привело бы к существенному ответу
Сегодня, 11:50
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Байден: применение Россией химоружия на Украине привело бы к существенному ответу

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В Белом доме отказались от конкретики по данному вопросу.

Американский президент Джо Байден: применение Россией химоружия на Украине привело бы к существенному ответу США. Такое заявление глава государства сделал в рамках выступления перед журналистами на брифинге в Вашингтоне. Политика пресса попросила прокомментировать его недавние высказывания о том, что в такой ситуации администрация дала бы "соразмерный ответ". Корреспондент попросил назвать конкретную реакцию от США.

Я не собираюсь вам говорить. Зачем я буду вам говорить? Вы, должно быть, глупы. 

Джо Байден, президент США

В ответ на эти слова журналист заметил, что ответ президента США жаждет знать мир. Байден заметил, что на данный момент "мир хочет знать многое. Я не собираюсь говорить". Политик уточнил, что если он сейчас скажет, то в этом случае  РФ узнает информацию.

Байден: не имел в виду возможную отправку войск США на Украину.

Фото и видео: Белый дом

Теги: белый дом, джо байден, химическое оружие
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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