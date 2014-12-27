В Белом доме отказались от конкретики по данному вопросу.

Американский президент Джо Байден: применение Россией химоружия на Украине привело бы к существенному ответу США. Такое заявление глава государства сделал в рамках выступления перед журналистами на брифинге в Вашингтоне. Политика пресса попросила прокомментировать его недавние высказывания о том, что в такой ситуации администрация дала бы "соразмерный ответ". Корреспондент попросил назвать конкретную реакцию от США.

Я не собираюсь вам говорить. Зачем я буду вам говорить? Вы, должно быть, глупы. Джо Байден, президент США

В ответ на эти слова журналист заметил, что ответ президента США жаждет знать мир. Байден заметил, что на данный момент "мир хочет знать многое. Я не собираюсь говорить". Политик уточнил, что если он сейчас скажет, то в этом случае РФ узнает информацию.

Байден: не имел в виду возможную отправку войск США на Украину.

Фото и видео: Белый дом