Американский президент Джо Байден: применение Россией химоружия на Украине привело бы к существенному ответу США. Такое заявление глава государства сделал в рамках выступления перед журналистами на брифинге в Вашингтоне. Политика пресса попросила прокомментировать его недавние высказывания о том, что в такой ситуации администрация дала бы "соразмерный ответ". Корреспондент попросил назвать конкретную реакцию от США.
Я не собираюсь вам говорить. Зачем я буду вам говорить? Вы, должно быть, глупы.
Джо Байден, президент США
В ответ на эти слова журналист заметил, что ответ президента США жаждет знать мир. Байден заметил, что на данный момент "мир хочет знать многое. Я не собираюсь говорить". Политик уточнил, что если он сейчас скажет, то в этом случае РФ узнает информацию.
Байден: не имел в виду возможную отправку войск США на Украину.
Фото и видео: Белый дом
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