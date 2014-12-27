Байден: не имел в виду возможную отправку войск США на Украину

Президент США объяснил слова о том, что военные "уже были" на Украине.

Американский президент Джо Байден заявил, что не имел в виду возможную отправку войск США на Украину. Такой информацией глава государства поделился с журналистами в рамках своего выступления в Вашингтоне. Корреспондент попросил разъяснить политика высказывания на встрече с местными военнослужащими, которая прошла в польском городе Жешув 25 марта. Говоря о гражданах Украины Байден тогда отметил, что следует посмотреть на этих людей, которые "поднимаются". Он добавил, что это военные увидят, когда побывают там, а "некоторые из вас там были".

Мы говорили о помощи в подготовке солдат, украинских солдат в Польше. Таков был контекст…Мы встречались с этими ребятами в течение пары часов. Я имел в виду то, что они встретятся и поговорят с украинскими военными в Польше Джо Байден, президент США

Байден: политика США не направлена на свержение Путина.

Фото и видео: Белый дом

