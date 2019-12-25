Байден: политика США не направлена на свержение Путина

Глава США уточнил свои высказывания в адрес президента РФ.

Американский президент Джо Байден заявил, что политика США не направлена на свержение Владимира Путина. Такое заявление глава государства сделал в рамках выступления перед журналистами во время брифинга в Вашингтоне. По словам политика, Белый дом не проводит такой политики, которая была бы нацелена на то, чтобы российский лидер оказался снят с занимаемого поста. Корреспонденты попросили президента США пояснить свои высказывания, сделанные им в ходе визита в Варшаву 26 марта. Тогда Байден, говоря о Владимире Путине, утверждал, что "этот человек не может оставаться у власти".

Я выражал свое негодование, считая, что он не должен оставаться у власти, так же как плохие люди не должны продолжать делать плохие вещи, но это не означает, что наша основополагающая политика направлена на то. Джо Байден, президент США

Также пресса спросила у Байдена о том, сожалеет ли президент о сказанном. Глава белого дома уточнил, что выразил свое личное негодование, которое он испытывает, поэтому не планирует приносить за это никаких извинений. При этом Байден не опасается того, что его высказывания могут привести к эскалации конфликта на Украине.

Белый дом: санкции против России не коснулись гуманитарной помощи.

Фото и видео: Белый дом

