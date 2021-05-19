Американский президент Джо Байден "пригрозил" задавить репортера за вопрос об Израиле. Инцидент произошел во время выступления главы Белого дома на сборочном заводе компании Ford в городе Дирборне штата Мичиган. Политик не позволил корреспондентке расспросить себя о его позиции по конфликту между еврейским государством и сектором Газа. Одна из представительниц прессы поинтересовалась о том, может ли она задать вопрос спикеру по эскалации конфликта на Ближнем Востоке до того, как лидер США уедет.
Нет, не можете. Только если вы не окажетесь перед машиной, когда я нажму на газ.
Джо Байден, президент США
После такого заявления американский президент подчеркнул, что это была шутка.
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Видео: CNN
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