  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Байден предрек российскому рынку акций "взрыв" после открытия
Сегодня, 10:32
47
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Байден предрек российскому рынку акций "взрыв" после открытия

0 0

Глава США считает, что курс доллара к рублю приближается в соотношении 1 к 200.

Американский президент Джо Байден предрек российскому рынку акций "взрыв" после открытия. Такое мнение глава государства сделал в рамках конференции, организованной Демократической партией.

Знаете, какова цена рубля? Нужно 200 рублей, чтобы купить доллар. Московский рынок акций закрылся по простой причине…последние две недели: потому что в тот момент, когда он откроется, он развалится. Слышите?

Джо Байден, президент США

Напомним, что согласно установленному Центробанком России официальному курсу американского доллара к рублю, курс на выходные и понедельник составляет 116,7517 рубля.

США запретили импорт водки, бриллиантов и морепродуктов из России.

Фото и видео: YouTube / WCNC

Теги: акции, белый дом, джо байден, московская биржа
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии