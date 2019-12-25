Глава США считает, что курс доллара к рублю приближается в соотношении 1 к 200.

Американский президент Джо Байден предрек российскому рынку акций "взрыв" после открытия. Такое мнение глава государства сделал в рамках конференции, организованной Демократической партией.

Знаете, какова цена рубля? Нужно 200 рублей, чтобы купить доллар. Московский рынок акций закрылся по простой причине…последние две недели: потому что в тот момент, когда он откроется, он развалится. Слышите? Джо Байден, президент США

Напомним, что согласно установленному Центробанком России официальному курсу американского доллара к рублю, курс на выходные и понедельник составляет 116,7517 рубля.

США запретили импорт водки, бриллиантов и морепродуктов из России.

Фото и видео: YouTube / WCNC