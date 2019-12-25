Джо Байден рассказал о новых запретах по поставкам из РФ в США.

В США запретили импорт водки, бриллиантов и морепродуктов из России. Такое заявление перед журналистами на брифинге сделал американский президент Джо Байден. В заявлении Белого дома также упоминается о том, что новые ограничения позволят Вашингтону лишить Москву свыше одного миллиарда долларов, которые страна получила бы в качестве доходов. США не исключают возможности введения и других запретов на поставки из РФ.

Мы также принимаем шаги по запрету импорта из нескольких значимых секторов российской экономики, включая морепродукты, водку и бриллианты. Джо Байден, президент США

Президент США подписал указ о запрете импорта российских морепродуктов, спиртных напитков, технических алмазов вечером 11 марта. Ограничения также затронут распространение долларовых банкнот в РФ и предметов роскоши. В перечень последних входят автомобили, люксовая одежда, ювелирные изделия, часы, элитный алкоголь. В Белом доме подчеркнули, что стоимость данных видов экспортируемых товаров ежегодно составляет 550 млн долларов.

Байден: США не будут воевать с РФ на Украине, но защитят союзников.

Фото и видео: YouTube / WCNC