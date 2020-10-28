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Байден потребовал проверить Маска на сотрудничество с другими странами

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Глава США рассказал о необходимости анализа действий американского бизнесмена.

Американский президент Джо Байден потребовал проверить местного предпринимателя, основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска на сотрудничество с другими странами. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе своего специального обращения к журналистам в Белом доме и последующей пресс-конференции со СМИ.

Я думаю, что сотрудничество Илона Маска или технические связи с другими странами заслуживают проверки на то, делает ли он что-то неподобающее или нет. Я предлагаю, что на это стоит посмотреть.

Джо Байден, президент США

Байден назвал смешными разговоры о об импичменте.

Фото и видео: YouTube / Guardian News

Теги: белый дом, джо байден, илон маск, саммит g20
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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