Байден потребовал проверить Маска на сотрудничество с другими странами

Американский президент Джо Байден потребовал проверить местного предпринимателя, основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска на сотрудничество с другими странами. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе своего специального обращения к журналистам в Белом доме и последующей пресс-конференции со СМИ.
Я думаю, что сотрудничество Илона Маска или технические связи с другими странами заслуживают проверки на то, делает ли он что-то неподобающее или нет. Я предлагаю, что на это стоит посмотреть.
Джо Байден, президент США
Байден назвал смешными разговоры о об импичменте.
Фото и видео: YouTube / Guardian News
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