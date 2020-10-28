Байден назвал смешными разговоры о об импичменте

Глава США оценил стремление республиканцев начать расследование в его отношении.

Американский президент Джо Байден назвал смешными разговоры об его импичменте. Ранее подобные намерения высказывали представители Республиканской партии. Вопрос главе государства зажала одна из журналисток на пресс-конференции в Белом доме. По мнению политика, обещственность в стране хочет, чтобы его администрация двигалась двльше в своей работе и добивалась результатов.

Я слышал, что сообщалось много раз, республиканцы говорили и бывший президент говорил: "сколько раз вы подвергнете импичменту Байдена?" Я думаю, американский народ увидит это тем, чем это и является: это просто почти комедия. Джо Байден, президент США

Байден усомнился в готовности Украины к компромиссам с Россией.

Фото и видео: YouTube / Guardian News