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Байден усомнился в готовности Украины к компромиссам с Россией

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Глава США оценил решение ВС РФ уйти с правого берега Днепра.

Американский президент Джо Байден усомнился в готовности украинских властей к компромиссам с российской стороной. Соответствующее заявление глава государства сделал перед местными журналистами в Белом доме, выступая перед СМИ со специальным видеообращением, посвященному итогам промежуточных выборов в Конгресс США. Политик ответил на вопрос, связанный с отходом российских Вооруженных сил с правого берега Днепра на левый. 

Прежде всего, я нахожу занимательным то, что они дождались конца выборов, прежде чем вынести такое решение, поскольку нам в течение некоторого времени было известно, что они собирались это сделать.

Джо Байден, президент США

Власти в Вашингтоне отметили, что на текущий момент непроясненным остается вопрос о том, готов ли киевский режим в целях урегулирования продолжающегося конфликта вступать в диалог с Москвой и идти на компромиссы. Джо Байден добавил, что США были заранее осведомлены о том, что Россия планирует принять такое решение по Херсону.

Байден на саммите G20 обсудит ситуацию вокруг Украины.

Фото и видео: YouTube / Guardian News

Теги: белый дом, джо байден, компромисс, херсонская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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