Байден на саммите G20 обсудит ситуацию вокруг Украины

Глава США рассказал о своем участии в саммите "Большой двадцатки".

Американский президент Джо Байден заявил, что на саммите G20 ("Большой двадцатки") обсудит ситуацию вокруг Украины. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе своей пресс-конференции с журналистами в Белом доме. Политик отметил, что находится в курсе информации о том, что российский коллега Владимир Путин не приедет на данное мероприятие, которое будет проходить на острове Бали в Индонезии.

Я отправляюсь на G20, мне сказали, что президента Путина там не будет, но будут другие мировые лидеры, у нас будет возможность посмотреть, какими могут быть следующие шаги. Джо Байден, президент США

Напомним, что 9 ноября, отвечая на вопрос об участии президента России Владимира Путина в саммите "Большой двадцатки", официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что властями страны обсуждаются разные форматы участия Москвы в G20 и АТЭС, а окончательное решение будет принято на днях.

Президент Байден заявил, что вмешательства в прошедшие промежуточные выборы в США не было.

Фото и видео: YouTube / Guardian News