Президент Байден заявил, что вмешательства в прошедшие промежуточные выборы в США не было

Глава США оценил итоги прошедшего голосования за места в Конгрессе.

Американский президент Джо Байден заявил, что вмешательства извне в прошедшие промежуточные выборы в Конгресс США не было зафиксировано. С Соответствующим заявлением глава государства выступил перед местными журналистами в Белом доме.

По всей стране наблюдалась рекордная явка избирателей. Сердце и душа нашей демократии - избиратели, сотрудники избирательных комиссий. Они сделали свою работу, выполнили свой долг. Джо Байден, президент США

Политик пояснил, что итоги выборов в законодательный орган США продемонстрировали, что население страны разочаровано ситуацией, которая складывается внутри страны. В частности, избиратели негативно высказались о росте цен, вопросах преступности и общественной безопасности. По словам Байдена, люди послали четкий сигнал о том, что хотят сохранения демократии и защиты права выбора. Лидер США уверен, что результаты усилий действующей администрации в Вашингтоне станут в полной мере очевидны жителям страны "в январе, феврале, марте 2023 года".

Байден едва не упал на сцене во время выступления в Нью-Йорке.

Фото и видео: YouTube / Guardian News