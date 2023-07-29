Байден пошутил, что уже 600 лет занимается политикой

Глава США выступил с речью в штате Мэн.

Американский президент Джо Байден в шутку сказал, что занимается политикой уже 600 лет. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе своего выступления на встрече в штате Мэн, посвященной сбору денежных средств для его избирательной кампании к президентским выборам 2024 года. Он напомнил сторонникам о с воем первом дне работы в Белом доме в качестве лидера страны, а также о торжественной церемонии инаугурации и о бюстах видных американских деятелей, которые находятся в Овальном кабинете.

Я нахожусь там уже 600 лет... Я знаю, что внешне по мне не скажешь, но я уже очень долго занимаюсь этим. Джо Байден, глава США

Американскому лидеру Джо Байдену в ноябре 2022 года исполнилось 80 лет. Политик нередко оказывается в неловких ситуациях и допускает в своих публичных выступлениях различные оговорки. На территории страны такие слова стаи называть "байденизмами". Республиканская партия использует эти конфузы с лидером Белого дома для того, чтобы поставить перед общественностью вопросы о физических и ментальных способностях главы государства.

Байден по ошибке заявил, что в США из-за пандемии умерли более 100 человек.

Фото и видео: Белый дом