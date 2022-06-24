Байден по ошибке заявил, что в США из-за пандемии умерли более 100 человек

Глава США попал в очередной конфуз в Белом доме.

Американский лидер Джо Байден во время официального выступления в Белом доме во вторник 25 июля ошибочно заявил о том, что на территории страны из-за пандемии коронавирусной инфекции суммарно умерли более 100 человек. На самом деле в США речь должна вестись о более чем 1,1 миллионов человек, ставших жертвами ковида.

Мы по-прежнему ощущаем глубочайшее чувство потери из-за пандемии. Как я отметил, у нас умерли более 100 человек. Это 100 пустующих стульев вокруг кухонного стола... Джо Байден, президент США

Дополнительно политик из Вашингтона также коснулся темы борьбы с онкологическими заболеваниями. Джо Байден выразил уверенность в том что американские специалисты "покончили с раком в том виде, в каком мы его знаем". Пресс-служба президента США уточнила, что на самом деле спикер должен был произнести фразу "мы можем покончить с раком в том виде, в каком мы его знаем".

Спикер палаты представителей США Маккарти считает, что Байдену могут вынести импичмент.

Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье