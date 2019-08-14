Спикер палаты представителей США Маккарти считает, что Байдену могут вынести импичмент

Кевин Маккарти считает, что лидер белого дома пойман на лжи.

Республиканские политики из палате представителей планируют вынести импичмент президенту США Джо Байдену для того, чтобы выяснить информацию по делу о коррупционных схемах его семьи за границей. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала FOX News сделал спикер нижней палаты Конгресса США Кевин Маккарти. Спикер пояснил, что никто бы ничего не узнал в том случае, если бы республиканцы не получили большинство голосов.

Мы только шли туда, куда нас вела информация. <...> Дело идет к расследованию для вынесения импичмента, которое наделит конгресс сильнейшими полномочиями для получения всех остальных необходимых знаний и информации. Кевин Маккарти, спикер Палаты представителей США

Парламентарий добавил, что во время своей предвыборной кампании Джо Байден утверждал законодателям и общественности, что никогда не говорил о бизнесе. Действующий лидер Белого дома упоминал о том, что его семья не получала ни одного доллара от китайской стороны. Однако Кевин Маккарти считает, что уже удалось доказать, что это была неправда.

Спикер палаты представителей США заявил о странном поведении Байдена.

Фото и видео: FOX News