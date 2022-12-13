Спикер палаты представителей США заявил о странном поведении Байдена

Кевин Маккарти оценил отказ главы США общаться с ним по госдолгу.

.Спикер американской палаты представителей Кевин Маккарти указал на странное поведение лидера Белого дома Джо Байдена из-за отказа политика обсуждать проблему государственного долга страны. Эксперт заметил, что большинство граждан США ждут и хотят того, чтобы законодатель провел с главой государства переговоры по вопросу. Кевин Маккарти добавил, что в настоящее время глава США проигнорировал каждую возможность по коммуникации с ним.

Это так странно, потому что раньше он всегда возражал против людей, которые отказывались от переговоров. Это не то, как должен действовать лидер свободного мира. Это не то, как Америка хочет, чтобы вы действовали. Кевин Маккарти, спикер Палаты представителей США

Маккарти обвинил Байдена и демократов в "нулевом" вкладе в экономику США.

Фото и видео: YouTube / Speaker Kevin McCarthy