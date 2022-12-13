Маккарти обвинил Байдена и демократов в "нулевом" вкладе в экономику США

Спикер Палаты представителей рассказал о ситуации с госдолгом США.

Демократическая партия, контролирующая сенат США, не предприняла никаких действий для национальной экономической системы, а лидер Белого дома Джо Байден ставит ее под грозой. Соответствующее заявление перед местными журналистами сделал местный спикер от Палаты представителей Кевин Маккарти. Политик добавил, лидеру демократического большинства в Сенате Чак Шуммеру следует презентовать публике собственный план развития.

Президент больше не может ставить экономику под угрозу. Мы подняли потолок госдолга и отправили его в сенат. Мы сделали свою работу. Но сенат не сделал ничего для экономики или лимита госдолга. Кевин Маккарти, спикер Палаты представителей США

Напомним, что 26 апреля палата представителей Конгресса США приняла законопроект республиканцев о повышении потолка государственного долга с одновременным сокращением бюджетных расходов. Далее этот документ будет отправлен на рассмотрение в Сенат, который контролируется представителями Демократической партии.

Конгресс США отказался повышать госдолг без реформы госрасходов.

Фото и видео: YouTube / Speaker Kevin McCarthy