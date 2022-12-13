Кевин Маккарти оценил встречу с президентом США Джо Байденом.

Конгресс США отказался повышать госдолг без реформы госрасходов. Соответствующее заявление в ходе выступления перед журналистами сделал спикер палаты представителей Кевин Маккарти. Политик подчеркнул, что увеличение планки государственного долга страны должно сопровождаться "изменение поведения" со стороны властей в вопросе осуществления бюджетных расходов.

Буду очень четок - мы не пропустим чистого повышения госдолга без реформы расходов. В конечном счете будет реформа расходов. Кевин Маккарти, спикер Палаты представителей США

Маккарти заявил, что может поехать на Тайвань, не считаясь с мнением Пекина.

Фото и видео: YouTube / NBC News