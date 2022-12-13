Маккарти заявил, что может поехать на Тайвань, не считаясь с мнением Пекина

Спикер палаты представителей не будет прислушиваться к мнению Китая.

Преемник спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси Кевин Маккарти заявил, что может поехать на остров Тайвань, не считаясь с мнением официального Пекина. Представитель республиканской партии уточнил в ходе брифинга с журналистами о том, что не планирует учитывать мнение властей Китая в контексте планирования его рабочих визитов на территорию. Таким образом эксперт ответил на соответствующий вопрос одного из корреспондентов относительно предостережений КНР по поездкам на остров. Об этом политик упомянул после своей встречи с лидером Белого дома Джо Байденом.

Я не думаю, что Китай может указывать мне, куда ехать – когда-либо и где-либо. Кевин Маккарти, конгрессмен

Напомним, что напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином обострилась после состоявшейся в августе 2022 года рабочей поездки прошлого спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань. Китай выразил решительный протест этому событию. После завершения турне Пелоси в регионе были проведены масштабные военные учения, организованные вблизи акватории острова Тайвань.

Госдеп прокомментировал сообщения про планы Маккарти посетить Тайвань.

Фото и видео: YouTube / Fox Business