Госдеп прокомментировал сообщения про планы Маккарти посетить Тайвань

Нед Прайс рассказал о том, что поездки Палаты Представителей не зависят от Вашингтона.

Американское внешнеполитическое ведомство прокомментировало сообщения про рабочие планы нового спикера Палаты представителей от Конгресса США Кевина Маккарти посетить остров Тайвань. В ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне официальный представитель Госдепа США Нед Прайс подчеркнул, что законодатели страны полностью независимы от властей страны в вопросе каких-либо поездок за границу.

Безусловно, Конгресс <...> представляет собой равнозначную, независимую ветвь власти. Они принимают решения самостоятельно, в том числе и по возможным поездкам. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Ранее американское интернет-издание Punchbowl News со ссылкой на собственный источник сообщило еще 23 января о том, что Пентагон прорабатывает возможность рабочего визита Маккарти на Тайвань весной 2023 года. До своего избрания спикером Палаты Представителей политик говорил о том, что планирует посетить китайский остров.

Новый посол США прибудет в Москву до конца января.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State