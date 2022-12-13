Новый посол США прибудет в Москву до конца января

В Госдепе рассказали о встрече Линн Трейси с Анатолием Антоновым.

Новый американский посол Линн Трейси прилетит в Москву еще до конца января текущего года. Соответствующей информацией с журналистами на регулярном брифинге в Вашингтоне поделился официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс. Дипломат пояснил, что в текущий момент его коллега проводит консультации к властями страны.

Я могу подтвердить, что посол Трейси встречалась с послом России Анатолием Антоновым. Это было возможностью для нее провести дискуссии. Посол Трейси отправится в Россию, где вручит свои верительные грамоты, в ближайшие дни. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

В Госдепе США не стали говорить о том, какие именно темы затрагивали Трейси и Антонов в ходе общения. Однако Нед Прайс пояснил, что стороны не поднимали тему форм переговорного урегулирования конфликта на Украине. Чиновник напомнил, что этим должны заниматься представители киевского режима. Вашингтон стремится держать каналы связи с Москвой открытыми. В частности, российским коллегам при необходимости звонят государственный секретарь Энтони Блинкен, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, глава Пентагона Ллойд Остин, глава Комитета начальников штабов ВС США Майк Милли и другие.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State