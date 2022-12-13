В США сочли, что сожжение Корана в Швеции могло быть направлено на подрыв единства Запада

Нед Прайс негативно оценил неуважительный акт к святым книгам.

Власти США сочли, что акция по сожжению Корана в в шведской столице Стокгольме могло быть направлено на подрыв единства стран коллективного Запада. В ходе регулярного брифинга с журналистами в американском внешнеполитическом ведомстве официальный представитель Нед Прайс полагает, что за этим действием могли стоять те лица, которые сознательно пытаются ослабить трансатлантическое и европейское единство. Чиновник напомнил, что Вашингтон по-прежнему поддерживает вступление Швеции и Финляндии в состав НАТО. Однако эти северные государства должны найти консенсус с властями Турции.

Мы также сознаем, что те, кто могут стоять за произошедшим в Швеции, сознательно предпринимают усилия, чтобы попытаться ослабить трансатлантическое единство и единство среди наших европейских союзников и партнеров. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Нед Прайс добавил, что "сожжение книг, которые для многих являются святыми, это глубоко неуважительный акт". Речь идет о том, что в субботу перед посольством Турции в Стокгольме прошла акция лидера правоэкстремистской партии "Жесткий курс" Расмуса Палудана с публичным сожжением Корана. В своей речи активист раскритиковал Североатлантический альянс, Анкару и президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Он также показал карикатуру на пророка Мухаммеда.

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Фото и видео: YouTube / Defense Flash News