В Госдепартаменте США прокомментировали письмо Пригожина о ЧВК "Вагнер" в адрес Кирби

Нед Прайс считает, что Вашингтон уже объяснил свою позицию по признанию ЧВК из России трансатлантической преступной организацией.

В американском внешнеполитическом ведомстве журналистам в ходе регулярного брифинга прокомментировали открытое письмо Евгений Пригожина к координатору по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джону Кирби о частной военной компании Вагнер". В Вашингтоне официальный представитель Госдепа США Нед Прайс уточнил, что уже были изложены те причины, при которых власти страны приняли решение о признании российской ЧВК транснациональной преступной организацией. Дипломат отметил, что документ был размещен Пригожиным сразу после того, как администрация США рассекретил перед СМИ дополнительную информацию, которая касалась деятельности ЧВК "Вагнер" на Украине, а также получения ее сотрудниками поддержки из Северной Кореи.

...Не говоря уже в целом о дестабилизирующем влиянии "Вагнера" и в других частях света, в том числе в некоторых регионах Африки. Мы подробно изложили свои обеспокоенности, рассекретили информацию и снимки. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Пресс-секретарь Госдепа Прайс призвал ждать от Германии новостей по поставкам танков ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News